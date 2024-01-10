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Еврокомиссар: Трамп предупредил, что США не будут помогать ЕС в случае нападения

По словам комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, Дональд Трамп сказал Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не поддержит Евросоюз, если он подвергнется вооруженному нападению.
Максим Крюков 2024-01-10 20:06:01
© Фото: Delcia Lopez, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в частном порядке предупредил, что Вашингтон не окажет помощь Европейскому союзу, если объединение подвергнется вооруженному нападению. Об этом пишет Politico со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас», - сказал 45-й президент США в разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году на Всемирном экономическом форуме.

На той встрече также присутствовал Бретон. По его словам, Трамп отметил, что «НАТО мертво», и Штаты выйдут из Североатлантического альянса. Еврокомиссар добавил, что слова экс-президента США стали «большим тревожным звонком», и выразил беспокойство, что американский политик «может вернуться».

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы главы государства. Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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