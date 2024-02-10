МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Элисте

Два человека находятся в тяжелом состоянии.
Владимир Рубанов 2024-02-10 22:30:01
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

По предварительным данным один человек погиб и двое находятся в тяжелом состоянии после взрыва в жилом доме в Элисте. Об этом сообщил мэр города Шафран Тепшинов.

По словам главы города, в Элисте на улице Быкова, 77 произошел хлопок. На месте работают правоохранительные органы.

Тепшинов добавил, что все жители, кому потребуется эвакуация, будут вывезены в школу №17 и обеспечены всем необходимым.

Взрыв неустановленного устройства произошел в помещении «Центра психологической помощи», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Судя по видео, проход к первому этажу многоэтажного жилого дома оцеплен специальной лентой. Глава города ничего не сообщил о причине взрыва.

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в центр медиации и образовательных услуг, находящийся на первом этаже жилого дома, сообщает Telegram-канал «112». В это время там были женщина, которая арендует кабинет, и ее муж, который приехал, чтобы забрать супругу с работы.

#взрыв #следствие #Калмыкия #правоохранительные органы #элиста
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 