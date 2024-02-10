Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Элисте

По предварительным данным один человек погиб и двое находятся в тяжелом состоянии после взрыва в жилом доме в Элисте. Об этом сообщил мэр города Шафран Тепшинов.

По словам главы города, в Элисте на улице Быкова, 77 произошел хлопок. На месте работают правоохранительные органы.

Тепшинов добавил, что все жители, кому потребуется эвакуация, будут вывезены в школу №17 и обеспечены всем необходимым.

Взрыв неустановленного устройства произошел в помещении «Центра психологической помощи», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Судя по видео, проход к первому этажу многоэтажного жилого дома оцеплен специальной лентой. Глава города ничего не сообщил о причине взрыва.

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в центр медиации и образовательных услуг, находящийся на первом этаже жилого дома, сообщает Telegram-канал «112». В это время там были женщина, которая арендует кабинет, и ее муж, который приехал, чтобы забрать супругу с работы.