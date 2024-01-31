Опубликованы кадры прибытия в Россию освобожденных пленных

Опубликованы кадры прибытия на территорию РФ освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. Видео публикует Министерство обороны РФ.

На записи бойцы ВС РФ едут домой, признаются, что давно ждали этого дня, звонят по телефону родным и близким.

Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 195 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ. Все прибывшие пройдут медицинский осмотр, после чего их направят на лечение.

В ведомстве добавили, что посредническое участие при возвращении оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.