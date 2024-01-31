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МО РФ: ОАЭ оказали посредническое участие при возвращении российских пленных

Ранее Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнослужащих.
2024-01-31 16:20:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении из вражеского плена российских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ.

Наших бойцов доставят в Москву. На Родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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