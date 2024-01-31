МО РФ: ОАЭ оказали посредническое участие при возвращении российских пленных

Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении из вражеского плена российских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ.

Наших бойцов доставят в Москву. На Родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.