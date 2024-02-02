Орбан: выделенные 50 млрд евро Украине пойдут на восстановление экономики

Новая финансовая помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для украинской армии, а на поддержку экономики страны. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло», - рассказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам венгерского премьера, Украина в плане своей экономики рухнула. Орбан считает, что если ни американцы, ни европейцы не будут посылать оружие, то «можно будет закрывать лавочку».

«Это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет», - сказал Виктор Орбан.

По его словам, время работает на Российскую Федерацию. Несмотря на иные взгляды в Евросоюзе, премьер-министр Венгрии считает, что расклад сил не изменится в пользу Киева.

Ранее руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев заявил, что Киеву не хватит выделенных 50 миллиардов евро. По словам специалиста, если распределить эти средства на четыре года, то получается, что это небольшая сумма.