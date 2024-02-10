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Журналист Сеймур Херш высказался об интервью Владимира Путина

Журналист Сеймур Херш отказался комментировать ту часть интервью Владимира Путина, где он рассуждает о диверсии на «Северных потоках».
Ян Брацкий 2024-02-10 03:23:01
© Фото: Гавриил Григоров, POOL, РИА Новости

Известный журналист из США Сеймур Херш заявил, что смотрел большое интервью Владимира Путина своему коллеге Такеру Карлсону.

«Я, конечно, посмотрел интервью», - сказал он РИА Новости.

Журналист отметил интерес, который Такер Карлсон проявлял к теме диверсии на газопроводах «Северный поток», однако отказался комментировать эту часть беседы. Путин в интервью заявил, что всему мировому сообществу понятно, что именно произошло с российскими газопроводами, поэтому Москва не делится собственными свидетельствами о диверсии.

Ранее в рамках «Итогов года-2023» Путин выразил мнение о том, что за взрывами на трубопроводах стоят американцы, допустив, что диверсию могли осуществить представители других стран, но с подачи официального Вашингтона. Ранее сообщалось, что интервью Путина в соцсети Х посмотрели уже более 150 миллионов человек, более восьми миллионов следили за беседой в YouTube.

#интервью #Владимир Путин #Такер Карлсон #Северные потоки #Сеймур Херш
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