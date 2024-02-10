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Число просмотров интервью Путина в соцсети Х превысило 150 миллионов

Центральными темами интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стали Украина и ход СВО, а также отношения России с США и НАТО.
Ян Брацкий 2024-02-10 02:05:01
© Фото: Гавриил Григоров, POOL, РИА Новости

Более 150 миллионов человек посмотрели интервью президента Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону за первые сутки. И это только в социальной сети Х.

Количество репостов при этом составляет 269 тысяч, более 860 тысяч зрителей поставили отметку «нравится». Счет на миллионы и в YouTube, аудитория которого активно следила за ходом беседы. Более 8,3 миллиона человек посмотрели интервью российского лидера на видеохостинге.

Разговор Владимира Путина и Такера Карлсона состоялся в представительском кабинете Кремля. Накануне, в два часа ночи по московскому времени, журналист опубликовал интервью. Как и было анонсировано Такером ранее, центральными темами беседы стали ситуация на Украине, ход спецоперации, взаимоотношения Москвы с Вашингтоном и НАТО. Интервью длилось более двух часов, по его итогам Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин очень умный собеседник.

#Путин #интервью #Кремль #Президент #Карлсон
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