Американист Ярыгин заявил, что в США многих обескураживает противостояние с РФ

Конфронтация с Россией многих удивляет и обескураживает в США, заявил «Звезде» доцент кафедры американских исследований СПБГУ Григорий Ярыгин. По его словам, это и простые американцы, и элиты, которые понимают высокую стоимость этой конфронтации.

Интервью Владимира Путина, которое он дал Такеру Карлсону, адресовано как раз этим людям в США и вообще на коллективном Западе. Потому что в условиях управляемого информационного поля в США невозможно понять, какие у России интересы и чего она хочет.

«Тот посыл, который сделал президент Путин, - о том, что Россия это не угроза, что международные отношения меняются, что меняется роль участников этих международных отношений, что Россия - это партнер, и у этого партнера есть свои интересы, и их нужно учитывать, это нормально для международных отношений - я думаю, что он дойдет до своего получателя», - сказал Ярыгин.

Роль Такера Карлсона оказалась важной, потому что он сейчас представляет собой достоверный, заслуживающий доверия канал связи между Россией и США. Других таких каналов связи, взаимодействия и диалога сейчас нет, и в американском медийном пространстве сформировалось определенное информационное поле, где создается и демонизируется образ России и самого президента как противника.

У Карлсона есть своя аудитория, которая не ориентирована на Россию и не против России - это та аудитория, которая критически относится к политике США как внутри страны, так и на международной арене, сказал эксперт.

«Такого разъяснения для американцев давно не хватало, ощущался дефицит информации и понимания России, четкого разъяснения для правящих кругов - чего Россия хочет. Напрямую от России. Не через свои СМИ, не через каких-то посредников в Европе, а от российской стороны. И вот теперь они его получили», - сказал Ярыгин.

Интервью внесет свежее дыхание в управляемое информационное поле Америки, считает эксперт. Его эффект не будет долгим, но сейчас оно уместно. Сейчас В США востребованы такие журналисты как Карлсон, сказал американист. В год выборов они представляют другую сторону и выявляют слабые стороны американской политики, которые становятся все более очевидными, но которые правящие элиты не признают или не могут себе позволить признать, потому что не видят выхода и не видят возможности, как без ущерба для себя скорректировать свою политику, сказал Ярыгин.