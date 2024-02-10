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Зеленский назвал фамилии заместителей главкома ВСУ Сырского

Назначения связаны с тем, что в ВСУ требуется четкая практика работы с новыми технологиями, отметил Зеленский.
Ирина Егорова 2024-02-10 21:38:01
© Фото: IMAGOABACA, Global Look Press

Заместителями нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского назначены полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Продолжаем перезагрузку управленческого состава в Вооруженных Силах. Теперь на новые обязанности берутся люди, известные в армии и сами хорошо знающие, что нужно армии», - написал он.

Сухаревский специализируется на беспилотных системах и развитии применения дронов, а Лебеденко - ориентируется на инновации, в частности технологическую составляющую армии и боевые системы. Также пост заместителя главкома ВСУ заняли Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко
 и Михаил Драпатый. Он уточнил, что Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, Шевченко - логистикой, а Драпатый отвечает за качество тренировок украинских военных.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Зеленский заявил, что хотел бы «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, в Генеральном штабе и ставке.

Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. В Кремле считают, что смена руководства в ВСУ не повлияет на ход специальной военной операции.

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