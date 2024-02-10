Зеленский назвал фамилии заместителей главкома ВСУ Сырского

Заместителями нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского назначены полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Продолжаем перезагрузку управленческого состава в Вооруженных Силах. Теперь на новые обязанности берутся люди, известные в армии и сами хорошо знающие, что нужно армии», - написал он.

Сухаревский специализируется на беспилотных системах и развитии применения дронов, а Лебеденко - ориентируется на инновации, в частности технологическую составляющую армии и боевые системы. Также пост заместителя главкома ВСУ заняли Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко

и Михаил Драпатый. Он уточнил, что Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, Шевченко - логистикой, а Драпатый отвечает за качество тренировок украинских военных.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Зеленский заявил, что хотел бы «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, в Генеральном штабе и ставке.

Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. В Кремле считают, что смена руководства в ВСУ не повлияет на ход специальной военной операции.