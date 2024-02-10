В военной помощи Украине, в том числе в поставках вооружений, не должно быть никаких ограничений, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее словам, это касается оружия, обычных вооружений, обучения военных и поставок запчастей.

Глава нидерландского МО считает, что от этого зависит не только будущее Украины, но и безопасность Нидерландов.

«Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может повлиять и на нас», - отметила политик в радиопрограмме Нидерландской радиовещательной корпорации (NOS) Met het Oog op Morgen.

Нидерланды доказывают это не словом, а делом. Ранее Оллонгрен сообщала, о готовности Нидерландов передать украинской армии в качестве военной помощи еще шесть F-16 вдобавок к ранее согласованным 18 единицам техники. Таким образом, общее количество составляет 24.

В ВСУ признавали, что содержать западные истребители F-16 будет сложно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что, учитывая темпы уничтожения вражеской авиации силами ПВО, все истребители F-16, которые США пообещали киевскому режиму, могут быть уничтожены за 20 дней.