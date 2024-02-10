Daily Express: Карл III может предпочесть химиотерапии лечение травами

Бороться с раком король Карл III, вероятно, будет народными методами вместо химиотерапии. Об этом заявил журналист и эксперт по британской королевской семье Том Бауэр изданию Daily Express.

«Карл III давно продвигает в королевской семье идею "альтернативной медицины"», - отметил он.

По словам журналиста, Карл III верит в эффективность лечения травами, настойками и подобными средствами и всегда являлся противником химиотерапии. Он прислушивается к советам своего придворного врача Майкла Диксона, который возглавляет собственный институт альтернативной медицины.

Букингемский дворец объявил ранее, что врачи обнаружили рак у британского монарха во время медицинской процедуры по поводу увеличенной простаты. Источники предположили, что рак находится в другой части тела короля, но был обнаружен во время операции.

Монарх приступил к лечению и на время отложит общественные обязанности. Наследник британского трона принц Уэльский Уильям возьмет на себя исполнение некоторых публичных обязанностей короля Карла III.

Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II, которая занимала престол 70 лет. Британскому монарху 75 лет.