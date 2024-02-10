NYT: системы украинской ПВО истощатся в марте 2024 года

У ВСУ новый главнокомандующий, но проблемы не изменились, пишет The New York Times. Американская помощь остается под вопросом, украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов. Системы противовоздушной обороны неуклонно истощаются.

По оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украины хватит лишь до следующего месяца. Предотвращение наступления России осложняется критической нехваткой солдат и боеприпасов.

Западные официальные лица и военные эксперты считают, что без помощи США каскадный крах ВСУ вполне возможен уже в этом году. По их словам, пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без этого, добавляют они, трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя.

Когда Сырский вступит в должность, он может столкнуться «с мрачными расчетами: когда стоимость защиты территории произойдет любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику», пишет издание.

В первых публичных комментариях с момента своего назначения новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что его приоритетом будет «самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей» для противодействия наступлению россиян.