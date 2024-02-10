Авиация и ПВО за неделю сбили два украинских самолета и 488 БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-25 и МиГ-29 в зоне специальной военной операции за прошедшую неделю. Авиацией и средствами противовоздушной обороны с 4 по 10 февраля были сбиты также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха» и 488 беспилотников.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ», - уточняется в сообщении.

За прошедшую неделю потери ВСУ составили более 245-ти военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS, сообщили в оборонном ведомстве.

В плен российским военнослужащим сдались 36 бойцов ВСУ.

Также ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины при использовании оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также посредством БПЛА. Атаке подверглись производственные мощности украинских предприятий, где ремонтировали и производили самолеты, безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.