ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Российская армия нанесла за неделю с 4 по 10 февраля 31 групповой удар высокоточным оружием по военно-промышленным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары наносились в том числе оружием большой дальности воздушного и морского базирования, применялись беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

Были атакованы производственные мощности украинских предприятий, где ремонтировали и производили самолеты, разведовательно-ударные БПЛА и безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы, а также реактивные снаряды к системам залпового огня.

Под удары ВС РФ попали пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, добавили в военном ведомстве.

Цели этих групповых ударов были достигнуты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.