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ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Удары наносились в том числе оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
2024-02-10 14:59:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Российская армия нанесла за неделю с 4 по 10 февраля 31 групповой удар высокоточным оружием по военно-промышленным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары наносились в том числе оружием большой дальности воздушного и морского базирования, применялись беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

Были атакованы производственные мощности украинских предприятий, где ремонтировали и производили самолеты, разведовательно-ударные БПЛА и безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы, а также реактивные снаряды к системам залпового огня.

Под удары ВС РФ попали пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, добавили в военном ведомстве.

Цели этих групповых ударов были достигнуты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВПК #ВСУ #спецоперация #Высокоточное оружие #военно-промышленный комплекс #групповой удар
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