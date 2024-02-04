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Зенитчики показали ночные кадры уничтожения двух вражеских ракет HIMARS

Зенитчики из Восточной группировки войск сбили две ракеты HIMARS на на Южно-Донецком направлении, нанеся удары из ЗРК «Бук».
2024-02-04 06:37:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» группировки войск «Восток» уничтожили две ракеты HIMARS на Южно-Донецком направлении. На видео показана их работа по поражению целей.

ЗРК «Бук-М1» может вести огонь по воздушным целям противника как по данным собственной РЛС, так и в составе дивизиона, по данным средств радиолокационного обнаружения. Работает расчет ЗРК в основном с вражескими дронами, самолетами и вертолетами, а также поражает ракеты различных классов, в том числе западного производства.

«Бук-М1» может уничтожить средства воздушного нападения противника, находящиеся на высоте до 18 километров.

Как рассказал заместитель командира батареи ЗРК «Бук-М1» с позывным «Грозный», он уничтожил уже более 30 целей, в том числе ракеты РСЗО HIMARS. Две таких ракеты, по его словам, бойцы сбили совсем недавно - три дня назад.

Ранее МО РФ показало, как наши «Гиацинты» сокрушили боевиков, прикрывая нашу пехоту на Купянском направлении. Бойцы спрятали орудия среди деревьев, подготовились к стрельбе и нанесли по целям удары.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ракеты #спецоперация #HIMARS #ЗРК Бук
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