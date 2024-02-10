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Залужный сделал первое заявление после отставки с должности главкома ВСУ

Восьмого февраля Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку.
Ян Брацкий 2024-02-10 00:57:01
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Global Look Press

Отправленный в отставку экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал случившееся. Со слов бывшего главкома, в данный момент он не занимает никакой должности.

«Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то что сейчас не занимаю должности», - написал Залужный в своем Telegram-аккаунте.

Напомним, восьмого февраля Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным, поблагодарил его за службу и объявил новым главнокомандующим украинской армией Александра Сырского. Последний до этого занимал должность главкома сухопутных войск, пишет Life.

В Кремле прокомментировали рокировку в рядах ВСУ ответив, что отставка Залужного и назначение на его должность Сырского на ход специальной военной операции не повлияют. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, СВО будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

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