СК задержал начальника котельной, авария на которой оставила без тепла Климовск

Следственный комитет задержал начальника котельной, авария на которой оставила без тепла в январские морозы жителей порядка 170 домов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СК.

«Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО “Климовский специализированный патронный завод”», - написала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении заместителя главы администрации города, так как он после проверки оборудования перед отопительным сезоном подписал акт проверки готовности и не принял необходимых мер.

Уточняется, что в помещениях и на рабочих местах проводятся допросы.

Четвертого января в микрорайоне Подольска Климовске прорвало теплотрассу из-за неправильной эксплуатации котельной, после происшествия владелец не появлялся на месте аварии. В результате без отопления также остались медицинские, учебные и дошкольные учреждения микрорайона.

Накануне также стало известно о передаче частной котельной муниципалитету.