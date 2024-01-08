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Воробьев сообщил о передаче котельной в Климовске муниципалитету после аварии

Жильцам, которые пострадали в результате сбоя, компенсируют платежи за ЖКУ.
Анна Назайкина 2024-01-08 18:04:01
© Фото: Пресс-служба губернатора Московской области © Видео: Пресс-служба губернатора Московской области

В Московской области климовская частная котельная, где ранее произошло ЧП, будет передана в муниципалитет, сообщает «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переговорах с директором объекта. В результате передачи управления удастся укомплектовать и модернизировать котельную, отметил глава региона.

«У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берем в управление...Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации», - приводит его слова телеканал.

По его словам, дорожную карту о передаче подпишут уже в среду, 10 января. Воробьев добавил, что благодаря помощи правоохранителей у муниципалитета появился прямой доступ к котельной. Он отметил, что 10 января будет подписана дорожная карта о передаче.

Кроме того, жильцам, которые пострадали в результате сбоя, компенсируют платежи за ЖКУ. За потребление в январе им платить не придется.

#Московская область #Андрей Воробьев #котельная #муниципалитет #климовск
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