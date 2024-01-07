В Подольске возбудили уголовное дело после отключения отопления в жилых домах

По факту отключения отопления в жилых домах и организациях подмосковного Подольска Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В ведомстве отметили, что из-за неправильной эксплуатации котельной 4 января в Подольске прорвало теплотрассу. В результате ЧП без тепла и горячей воды остались жилые помещения, медицинские, учебные и дошкольные учреждения микрорайона Климовск.

«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"», - сообщили в СК.

Следователи проводят обыски в помещениях организации, которая обслуживает котельную. Также изымается техническая документация, проводится допрос руководства.

Как сообщалось ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к Следственному комитету с просьбой ходатайствовать в суде о передаче частной котельной микрорайоне Климовск в Подольске в ведение муниципального предприятия.

Также Воробьев написал о запуске второго котла и добавил, что к котельной подключили еще пять домов Климовска по улице Симферопольская (дома 11, 13) и на Октябрьской площади (дома 2, 2а, 4).