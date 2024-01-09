МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: бойцы ВСУ рассказали о поражении планирующими бомбами

Боевики рассказали, что от 500-килограммовых авиабомб нельзя укрыться в бункерах.
Владимир Рубанов 2024-01-09 05:25:01
© Фото: РИА Новости

Солдаты ВСУ, привыкшие к российскому артиллерийскому огню, рассказали, что с марта они несут потери от планирующих авиабомб, пишет газета The New York Times. Они рассказали автору статьи о разрушительной силе полутонных боеприпасов, от которых нельзя укрыться в подземных бункерах. Потому что эти авиабомбы их разрушают.

«Это звучит так, будто на тебя обрушивается реактивный самолет. Как врата ада», рассказал 27-летний боевик Нацгвардии с позывным Кит.

По его словам, бомбы прилетали и по две, и по восемь в час. Воронки от них видны повсюду вблизи линии соприкосновения.

Ранее в СБУ пожаловались на нехватку средств борьбы с планирующими российскими бомбами. ВСУ не могут справиться с ними, потому что российские самолеты не заходят в зону действия сил ПВО.

#Украина #Авиабомбы #фаб-500 #СВО #УМПК #Управляемый модуль планирования и коррекции
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»