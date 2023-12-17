В СБУ рассказали о нехватке средств против планирующих российских бомб

По словам полковника Службы безопасности Украины Костенко, ВСУ не могут «достать» эти бомбы, так как российские самолеты не заходят в зону действия сил ПВО противника.

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Вооруженные силы Украины не могут противодействовать российским планирующим бомбам из-за нехватки средств. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Эти бомбы, как правило, от 500 кг до 3 тонн, которые они могут использовать», - сказал Костенко в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, ВСУ не могут «достать» эти бомбы, так как российские самолеты не заходят в зону действия сил ПВО.

500-килограммовые бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут применяться с любого ударного самолета ВКС России - Су-25СМ3, Су-35, Су-30СМ и Су-34 последних модификаций. Масса такой бомбы, конечно, превышает штатную массу неоперенного образца. За один полет самолет может унести 2–4 таких боеприпаса.

К планирующим бомбам относят также УПАБ-1500Б и бомбу «Гром», которая может быть как авиационно-управляемой ракетой, так и планирующим беспилотником.

Планирующие авиабомбы - это оружие, которое используется для поражения целей на расстоянии, без входа самолета в зону действия сил ПВО противника. Они получили свое название благодаря способности лететь на цель, планируя в воздухе, без использования ракетных двигателей. Планирующие бомбы могут быть сброшены с самолетов или беспилотных летательных аппаратов и имеют различные типы боевых частей - обычные, кассетные или даже ядерные.