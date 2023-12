В СБУ рассказали о нехватке средств против планирующих российских бомб Ирина Егорова По словам полковника Службы безопасности Украины Костенко, ВСУ не могут «достать» эти бомбы, так как российские самолеты не заходят в зону действия сил ПВО противника.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Читайте нас на: