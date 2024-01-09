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Astrorobotic: нет никаких шансов на мягкую посадку модуля Peregrine на Луне

В компании сообщили, что у них еще есть достаточно топлива для дальнейшего использования аппарата в качестве космического корабля.
Максим Крюков 2024-01-09 22:24:01
© Фото: NASA via Globallookpress.com

В связи с утечкой топлива лунный модуль Peregrine не сможет осуществить мягкую посадки на поверхность Луны. Об этом сообщили в компании-разработчике модуля Astrorobotic.

«Учитывая утечку топлива, к сожалению, нет никаких шансов на мягкую посадку на Луне», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на странице компании в социальной сети X.

В Astrorobotic добавили, что у них еще есть достаточное количество топлива для дальнейшего использования аппарата в качестве космического корабля. В настоящее время сотрудники компании предпринимают попытки продлить срок эксплуатации модуля Peregrine, который работает уже около 32 часов.

Накануне в американской компании - производителе космической техники сообщили, что с лунным модулем Peregrine Mission 1, который стартовал на ракете Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, произошла нештатная ситуация. Там же уточнили, что неполадки помешали посадочному модулю принять стабильное положение с ориентацией на Солнце.

#Утечка топлива #Приземление #лунный модуль #Astrorobotic #мягкая посадка
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