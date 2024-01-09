Astrorobotic: нет никаких шансов на мягкую посадку модуля Peregrine на Луне

В связи с утечкой топлива лунный модуль Peregrine не сможет осуществить мягкую посадки на поверхность Луны. Об этом сообщили в компании-разработчике модуля Astrorobotic.

«Учитывая утечку топлива, к сожалению, нет никаких шансов на мягкую посадку на Луне», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на странице компании в социальной сети X.

В Astrorobotic добавили, что у них еще есть достаточное количество топлива для дальнейшего использования аппарата в качестве космического корабля. В настоящее время сотрудники компании предпринимают попытки продлить срок эксплуатации модуля Peregrine, который работает уже около 32 часов.

Накануне в американской компании - производителе космической техники сообщили, что с лунным модулем Peregrine Mission 1, который стартовал на ракете Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, произошла нештатная ситуация. Там же уточнили, что неполадки помешали посадочному модулю принять стабильное положение с ориентацией на Солнце.