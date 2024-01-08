В США запустили к Луне ракету с человеческими останками на борту

Ракета Vulcan Centaur, которая доставит автоматический космический корабль к Луне и инструменты для изучения ее поверхности, успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Трансляцию запуска вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадочный модуль Peregrine Mission 1, согласно прогнозам, достигнет поверхности естественного спутника Земли в феврале, говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте федерального агентства в соцсети X. В публикации также указано, что корабль принадлежит United Launch Alliance (ULA) - предприятию, которое принадлежит компаниям Boeing и Lockheed Martin.

Как отмечает газета The New York Times, Vulcan Centaur может покончить с нынешним доминированием компании миллиардера Илона Маска SpaceX на рынке космических запусков.

В материале издания говорится, что ни один американский космический корабль не совершал мягкую посадку на Луну с 1972 года. Также сообщается, что ракета доставит капсулы от ритуальной компании Celestis, предоставляющей услуги по отправке праха или ДНК людей в космос.

Уточняется, что в этих капсулах находятся останки сценариста сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены и трех других актеров проекта, а также образцы волос трех экс-президентов Соединенных Штатов Америки - Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.