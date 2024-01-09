Воробьев заявил, что для улучшения ситуации в Климовске нужны миллиарды рублей

Для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Климовске требуются несколько миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «Россия 24». По его словам, властям необходимо довести все до ума.

«Это потребует от нас и заметных средств - это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать», - сказал глава региона.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что жителей Климовска, оставшихся без тепла в январские морозы, освободят от платы за отопление в январе. Также власти компенсируют затраты за электроэнергию.

Напомним, 5 января в результате аварии, допущенной владельцем частной котельной, без отопления остались около 170 домов микрорайона Подольска. Ситуацию с отоплением в Подмосковье взял на контроль российский президент Владимир Путин.