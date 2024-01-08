Владимир Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Подмосковье и Херсонской области после нарушения электроснабжения из-за погодных условий в регионе. Глава государства провел телефонные звонки с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, заслушал их доклады о ситуации в регионах.

Российский лидер поручил МЧС и «Россетям» принимать все возможные меры для обеспечения энергоснабжения, передает РИА Новости.

Из-за неправильной работы котельной в Подольске прорвало теплотрассу, в итоге без тепла в микрорайоне Климовск остались порядка 170 жилых домов, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения.

По факту отключения отопления в жилых домах и организациях подмосковного Подольска Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-за перебоев в подачи электроэнергии и горячей воды в городах Подмосковья, прокуратура Московской области начала проверку на предмет исполнения жилищного законодательства.

Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Полностью электроснабжение области планируется восстановить во вторник.