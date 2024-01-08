Жители Климовска, пострадавшие от аварии, не будут платить за отопление в январе

Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска и старшими по подъездам.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никакие документы подавать для этого не надо, перерасчет квартплат будет осуществлен автоматически.

В пятницу 5 января в результате аварии, допущенной владельцем частной котельной, без отопления остались порядка 170 домов микрорайона Подольска. В инциденте уже разбираются правоохранительные органы.

Ранее губернатор также обратился в Следственный комитет с просьбой ходатайствовать перед судом о передаче муниципальному предприятию частной котельной Климовска, так как после аварии никто так и не видел руководство котельной. Аварийные бригады были мобилизованы силами властей Подмосковья.