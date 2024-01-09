Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника в Брянской области

МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области.

Попытка атаковать российские объекты была пресечена сегодня в районе 16.30 по столичному времени. По данным оборонного ведомства, Киев применил беспилотник самолетного типа. Украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В районе 15.30 средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника в небе Курской и Орловской областей, а в районе 15.00 над теми же областями были сбиты четыре БПЛА противника. Два неприятельских БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области, а еще два - над территорией Орловской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.