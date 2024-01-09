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Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО.
2024-01-09 17:19:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области.

Попытка атаковать российские объекты была пресечена сегодня в районе 16.30 по столичному времени. По данным оборонного ведомства, Киев применил беспилотник самолетного типа. Украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В районе 15.30 средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника в небе Курской и Орловской областей, а в районе 15.00 над теми же областями были сбиты четыре БПЛА противника. Два неприятельских БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области, а еще два - над территорией Орловской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотник #бпла #МО РФ
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