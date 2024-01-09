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МО РФ: четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской и Курской областях

Два неприятельских БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области, а еще два - над территорией Орловской области.
2024-01-09 15:34:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении четырех украинских беспилотников. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что они были сбиты около 15 часов по московскому времени. 

Украинские беспилотники, которыми киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России, были самолетного типа. 

Все четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Два из них удалось сбить над территорией Курской области, еще два были ликвидированы в небе Орловской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#пво #бпла #беспилотники #Орловская область #Курская область
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