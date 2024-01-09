МО РФ заявило о ликвидации еще двух БПЛА в небе Курской и Орловской областей

Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух украинских беспилотников самолетного типа.

Киев попытался осуществить террористическую атаку сегодня в районе 15.30 по столичному времени. Во время атаки по российским объектам противник применил беспилотники самолетного типа, уточнило ведомство. Средства ПВО уничтожили БПЛА в небе Курской и Орловской областей.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников в Орловской и Курской областях. Они были сбиты в районе 15.00 по столичному времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.