Политолог Михайлов назвал «картинкой» назначение Атталя на пост премьера Франции

Назначение Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции не привнесет никаких изменений в политике республики. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Назначение молодого и, так сказать, подходящего по всем параметрам, западным ценностям, нового премьера Франции ничего не изменит в политике страны. Есть же Макрон. Он - основное действующее лицо во французской политике пока. А это, наверное, просто чтобы показать перемены какие-то, что к власти приходят молодые, перспективные», - сказал собеседник телеканала.

По его словам, Атталь является приверженцем глобализма и не имеет «никаких преимуществ как национально ориентированного лидера».

«Я думаю, что это будет очередная картинка для французского общества с обещаниями, и не более того. Просто показать, что во Франции пришел такой человек, который близок мировым ценностям, но он не близок французским ценностям историческим. Я в этом уверен. Даже посмотрев короткую его биографию, там все, что он делал, не имеет ничего общего с национальными интересами Французской Республики. Так что это всего лишь картинка, на которую наложат много обещаний», - заявил эксперт.

Михайлов также отметил, что Атталь будет «красиво говорить», однако все его действия будут направлены на то, чтобы продолжать удерживать Францию в интересах западных партнеров.

Напомним, сегодня стало известно, что 34-летний министр национального образования Габриэль Атталь занял должность премьер-министра Пятой республики, став самым молодым главой кабмина в истории страны. На этом посту он сменил 62-летнюю Элизабет Борн, которая накануне подала в отставку.