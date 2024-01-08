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Премьер Франции Борн сообщила об уходе в отставку

Элизабет Борн продолжит исполнять обязанности главы французского правительства до назначения преемника.
Максим Крюков 2024-01-08 21:53:01
© Фото: IMAGO Alexis Sciard Global Look Press

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала заявление об отставке. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Французский лидер Эммануэль Макрон принял прошение 62-летнего политика, передает сообщение радио Sputnik. Отмечается, что Борн продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен преемник.

В письме, которое приводит французское информационное агентство Agence France-Presse, глава правительства отметила необходимость «как никогда» продолжать курс проводимых реформ.

По данным телеканала BFMTV, новый состав кабмина и фамилия нового премьера будут объявлены «в ближайшие часы».

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