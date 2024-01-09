Министра образования Франции Атталя назначили на пост премьера

Новым главой правительства Франции стал министр национального образования Габриэль Атталь. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечает телеканал, 34-летний политик стал самым молодым премьер-министром в истории страны. Еще в возрасте 27 лет Атталь примкнул к партии нынешнего президента Эммануэля Макрона сразу после ее создания - в 2016 году. Позднее он занял должность пресс-секретаря партии главы государства, а первое назначение в правительство получил, когда ему было 29.

Французский лидер высоко оценил качества новоиспеченного главы кабмина.

«Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу приверженность реализации проекта перевооружения и возрождения, о котором я объявил», - написал Макрон на своей странице в социальной сети X.

Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, он состоит в отношениях с главой президентской партии «Возрождение», членом которой до сих пор является.

Напомним, накануне Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года, подала заявление об отставке. Эммануэль Макрон принял прошение 62-летнего политика.