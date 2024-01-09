FT: новым председателем Евросовета может стать экс-премьер Италии Драги

Новым председателем Европейского совета могут назначить бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, сообщило издание Financial Times со ссылкой на официальные лица и дипломатов Евросоюза.

«Драги - бывший глава Европейского центрального банка, спасший общую валюту союза, и потенциальный кандидат на пост Мишеля», - цитирует РИА Новости слова собеседников издания.

В публикации отмечается, что ЕС пытается в спешке принять решение о новом главе, чтобы избежать назначения на этот пост премьера Венгрии Виктора Орбана, который отличается своими евроскептическими взглядами. Такое возможно, если не будет выдвинуто другой кандидатуры, так как Венгрия возглавит Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Сам Драги, по словам приближенного к нему источника, не стремится занять какие-либо руководящие посты в содружестве. Помимо него, на этот пост могут рассматриваться премьер-министр Испании Педро Санчес и его датский коллега Метте Фредериксен.

Напомним, выборы нового главы Евросовета назначены на лето текущего года, так как нынешний председатель Шарль Мишель решил покинуть свой пост досрочно, предположительно, 16 июля.