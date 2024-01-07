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Soir: Бельгия выдвинет еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы

Предполагается, что об этом решении объявят до 10 января, а выборы пройдут в июне.
Владимир Рубанов 2024-01-07 23:29:01
© Фото: H. Bilbao Keystone Press Agency Globallookpress

Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы, пишет бельгийское издание Soir. Предполагается, что об этом решении объявят до 10 января, а выборы генсека пройдут в июне.

Ранее сообщалось, что нынешний глава Европейского совета Шарль Мишель, чьи полномочия истекают в ноябре следующего года, покинет свой пост досрочно 16 июля, чтобы участвовать в выборах в Европарламент.

При этом Politico писала, что Евросовет может возглавить Виктор Орбан, потому что Венгрия возглавляет Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2024 года - если Мишелю не успеют быстро найти замену.

Рейндерс на своем посту еврокомиссара,  в частности, предполагал, что возможно конфисковать частные российские активы за обход санкций ЕС, если нарушение будет доказано в суде.

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