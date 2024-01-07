Глава Евросовета Мишель покинет пост досрочно

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, чьи полномочия истекают в ноябре следующего года, решил покинуть свой пост досрочно - уже летом 2024 года. По его словам, он надеется покинуть пост 16 июля. Информацию приводит бельгийское издание Soir.

«Мой преемник будет назначен в конце июня - начале июля, мы можем ожидать его вступления в должность», - цитирует Soir слова политика.

Отмечается, что Мишель уходит со своей должности ради кресла европейского депутата - нельзя совмещать пост председателя Евросовета с работой депутата Европарламента.

Нового председателя Евросовета будут выбирать в конце июня - начале июля. Если на эту должность никто не заступит уже летом, то управление советом могут передать Венгрии, которая в этот период будет председательствовать в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что Европейский совет летом собирается подготовить дорожную карту внутренних реформ для осуществления расширений. К такому решению совет пришел в ходе саммита в Брюсселе.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.