В Кремле объяснили аварии на теплосетях в регионах ветхостью и сильными морозами

Ситуация с нарушениями теплоснабжения в регионах с самого начала решалась оперативно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему потребовалось вмешательство главы государства.

«В данном случае речь шла о докладах президенту и о координации работы со стороны главы государства тех ведомств, которые должны купировать эти кризисные ситуации», - сказал Песков.

Со слов представителя Кремля, все аварийные и коммунальные службы сработали четко и слаженно. Устранению последствий аварий на теплосетях мешали аномальные морозы, уточнил он. Несмотря на титанические усилия работников аварийных бригад, многие сети находятся в ветхом состоянии, напомнил Песков. Поэтому программы по их ремонту и замене еще долго будут актуальны.

«Эти программы будут продолжаться, но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно. Эти программы растянуты по времени», - отметил Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Подмосковье и Херсонской области после нарушения электроснабжения из-за сильных морозов. Глава государства созвонился с главами регионов, заслушал их доклады о ситуации на местах, поручил МЧС России и «Россетям» принять все возможные меры для обеспечения энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за неправильной работы котельной в Подольске произошла коммунальная авария на теплотрассе, без отопления остались порядка 170 жилых домов, поликлиники, школы и детские сады. Следственный комитет возбудил уголовное дело.