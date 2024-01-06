Вице-губернатор Подмосковья объяснил причины проблем с отоплением в Подольске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказал, что правительство Подмосковья около суток не знало о наличии проблем с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Московской области.

Отмечается, что большая часть микрорайона получает отопление от ведомственной котельной местного патронного завода. Вице-губернатор объяснил, что власти Подмосковья не могут контролировать его подготовку к зиме из-за режимности объекта.

«Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении», - сказал Хромушин.

Сегодня глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил о введении ЧС локального характера в Климовске из-за отсутствия отопления. Из-за перебоев в подачи электроэнергии и горячей воды в городах Подмосковья, прокуратура Московской области начала проверку на предмет исполнения жилищного законодательства.