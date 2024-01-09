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САУ «Акация» уничтожили украинские укрепления на Купянском направлении

Артиллеристы поразили бронетехнику ВСУ, а также живую силу врага. Точную стрельбу помогали вести расчеты беспилотников.
2024-01-09 10:31:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ, а также живую силу и бронетехнику врага на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что точность стрельбы достигается с использованием беспилотников - их расчеты передают координаты целей и корректируют огонь. 

«Уничтожаем пехоту противника, одиночные цели, взводные опорные пункты, наблюдательные пункты, различную технику. Какие цели нам дают, по тем и работаем», - заявил наводчик орудия с позывным Цыган.

Ранее МО РФ продемонстрировало видео с поражением украинского танка в зоне специальной военной операции. 

Также сообщалось, что расчет беспилотника «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #«Акация» #САУ #Купянское направление
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