САУ «Акация» уничтожили украинские укрепления на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ, а также живую силу и бронетехнику врага на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве заявили, что точность стрельбы достигается с использованием беспилотников - их расчеты передают координаты целей и корректируют огонь.

«Уничтожаем пехоту противника, одиночные цели, взводные опорные пункты, наблюдательные пункты, различную технику. Какие цели нам дают, по тем и работаем», - заявил наводчик орудия с позывным Цыган.

Ранее МО РФ продемонстрировало видео с поражением украинского танка в зоне специальной военной операции.

Также сообщалось, что расчет беспилотника «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.