МО РФ показало кадры эффектного поражения танка ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России поделилось кадрами уничтожения танка ВСУ на одном из направлений специальной военной операции. На видео запечатлен момент двух точных ударов.

На кадрах танк противника попадает в прицел, производится первый выстрел, танк начинает гореть, экипаж спешно покидает объятую пламенем боевую машину и бежит в лес. И тут же гремит еще один залп: второй снаряд идет точно цель, полностью уничтожив бронетехнику неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили расчет ВСУ, который обслуживал FPV-дроны на Купянском направлении - точный удар нанесли с расстояния в 4,6 км из ПТРК «Корнет».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.