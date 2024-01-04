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МО РФ показало кадры эффектного поражения танка ВСУ в зоне спецоперации

Танк противника сгорел после двух точных ударов.
2024-01-04 10:31:01
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

Минобороны России поделилось кадрами уничтожения танка ВСУ на одном из направлений специальной военной операции. На видео запечатлен момент двух точных ударов.

На кадрах танк противника попадает в прицел, производится первый выстрел, танк начинает гореть, экипаж спешно покидает объятую пламенем боевую машину и бежит в лес. И тут же гремит еще один залп: второй снаряд идет точно цель, полностью уничтожив бронетехнику неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили расчет ВСУ, который обслуживал FPV-дроны на Купянском направлении - точный удар нанесли с расстояния в 4,6 км из ПТРК «Корнет».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #танк #МО РФ
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