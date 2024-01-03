За минувшие сутки на Южно-Донецком направлении бомбардировочная авиация ВС РФ группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки Константиновки и Приютного. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Также российские военнослужащие уничтожили четыре пункта временной дислокации и сорвали три попытки ВСУ провести ротацию в Новомихайловке и севернее Владимировки. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» удалось уничтожить две самоходные артиллерийские установки Paladin и САУ «Акация» в районах Времевки и совхоз «Октябрь».

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила САУ Krab польского производства в районе Водяного, гаубицы М777 американского производства в Антоновке и Д-20 в районе Равнополя, а также пять минометных расчетов.

Помимо этого, украинские боевики потеряли три беспилотных летательных аппарата типа «Фурия» и «Лелеко», три единицы автомобильной техники и свыше 140 военнослужащих убитыми и ранеными.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.