Израиль заявил о ликвидации ответственного за обстрелы члена ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в Сирии члена палестинского движения ХАМАС Хасана Акаша, который считался ответственным за обстрелы Израиля. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в Telegram-канале израильской армии.

«Сегодня мы устранили Хасана Акаша в сирийском Бейт-Джинне. Он был ключевым лицом, ответственным за осуществляемые в последние недели ракетные запуски ХАМАС с сирийской территории по тылам Израиля», – говорится в сообщении.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ продолжит операции против лидеров ХАМАС.

Накануне Армия обороны Израиля уничтожила командира подразделения палестинского движения ХАМАС «Нусейрат», а также его заместителя в результате удара ВВС Израиля в ходе операции.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось с 7 октября 2023 года. После ракетного обстрела со стороны Газы Израиль объявил о начале военной операции против движения ХАМАС. Сектор Газа был блокирован, начались налеты боевой авиации. Спустя несколько дней Израиль приступил к наземной операции, введя войска на территорию сектора. К сегодняшнему дню в результате трагедии погибли 21 тысяча невинных палестинцев, большинство из которых это дети и женщины. Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что после окончания конфликта ЦАХАЛ намеревается сохранить военное присутствие в анклаве, однако контроль гражданских дел передать Палестине.