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Израиль сообщил об уничтожении командира подразделения ХАМАС «Нусейрат»

Также ЦАХАЛ ликвидировал заместителя командира палестинского подразделения.
Анастасия Бобылева 2024-01-07 04:35:01
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командира подразделения палестинского движения ХАМАС «Нусейрат», а также его заместителя. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Исмаил Сирадж, командир батальона ХАМАС Нусейрат, а также Ахмед Вехбе, его заместитель, были уничтожены в результате удара ВВС Израиля в ходе операции», - цитирует RT сообщение ЦАХАЛ.

Палестино-израильский конфликт обострился в октябре 2023 года. Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что после окончания конфликта ЦАХАЛ намеревается сохранить военное присутствие в анклаве, однако контроль гражданских дел передать Палестине.

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