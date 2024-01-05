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Министр обороны Израиля планирует передать власть в Газе палестинцам после войны

После ликвидации ХАМАС Израиль планирует передать власть в секторе Газа палестинцам.
Елизавета Егорова 2024-01-05 04:28:01
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

После завершения военных действий в секторе Газа и уничтожения боевиков ХАМАС израильская армия планирует сохранить военное присутствие в анклаве, однако намерена передать контроль гражданских дел властям Палестины. О план рассказал министр обороны страны Йоав Галант.

«Жители сектора Газа являются палестинцами, поэтому палестинские органы будут нести ответственность (держать контроль. - Прим. ред.) при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз против Государства Израиль», - цитирует Times of Israel слова Галанта.

Издание утверждает, что это первый подробный план по сектору Газа, представленный израильским чиновником. При этом не все коллеги Галанта согласились с его планом. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил решительно против него.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет расширять военные операции в анклаве. Глава Израиля подчеркнул, что это единственный способ спасти заложников и уничтожить палестинское движение ХАМАС.

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