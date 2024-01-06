В подмосковном Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления

Режим ЧС локального характера ввели подмосковном Климовске из-за продолжительного отсутствия отопления. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», - пояснил глава округа.

По информации муниципалитета, накануне из-за аварии без отопления в 20-градусный мороз остались многоквартирные дома в северо-восточной части Климовска. Предполагалось, отопление включат около 21:00, но ремонт затянулся.

«Аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах», - рассказал Артамонов о сложных условиях проведения восстановительных работ.

По его словам, делается все необходимое, чтобы в максимально короткие сроки устранить все течи.

«Резервный котел, который мы запустили вчера, работает в штатном режиме. Продолжается ремонт второго котла», - пояснил Артамонов.

В микрорайоне установили два пунктах обогрева - в местном ДК и в гимназии, кроме того, бесплатно раздают жителям одеяла.