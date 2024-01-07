Губернатор Подмосковья попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Климовске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой ходатайствовать перед судом о передаче частной котельной в Климовске муниципальному предприятию. По его словам, руководство котельной никто не видел.

«Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», - сообщил губернатор на странице в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, в микрорайоне Климовск в Подольске тяжелая ситуация с отоплением: в котельной произошла авария, из-за чего часть домов остались без тепла. Власти мобилизовали много аварийных бригад на возобновление подачи отопления, развернули оперативный штаб.

В Telegram-канале Воробьев написал о запуске второго котла и добавил, что к котельной подключили еще пять домов Климовска по улице Симферопольская (дома 11, 13) и на Октябрьской площади (дома 2, 2а, 4).

«Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления. Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах (трубы и батареи), которые могли быть частично разморожены», - рассказал глава региона.

Прежде Воробьев пояснил, что владелец частной котельной допустил аварию. В инциденте уже разбираются правоохранительные органы. В общей сложности без отопления остались порядка 170 домов микрорайона. В субботу запустили котел, в часть домов в две очереди поступило тепло.