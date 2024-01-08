Страны Запада могут прекратить оказывать Киеву финансовую поддержку из-за продолжающихся ударов ВСУ по Белгороду, при которых погибает мирное население, заявила международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

«Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», - цитирует агентство РИА Новости слова Барте.

Она указала на «стирание грани» между гражданским населением и военными целями при атаках ВСУ, и предостерегла Украину от дальнейших ударов, так как это риск последствий. По ее словам, за подобными действиями наблюдают западные партнеры Киева, в особенности на фоне все больших трудностей с согласованием новых «кредитов» для киевского режима.

Центр Белгорода был обстрелян украинскими вооруженными силами днем 30 октября, жертвами ударов стали 25 человек, пятеро из них - дети.

Ранее агрессия Киева была осуждена помощником генсека ООН Халедом Хиари, он обвинил ВСУ в нарушении международного гуманитарного права из-за нападений на гражданское население и инфраструктуру.