Пушилин заявил, что ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани

Украинские войска перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку, Российская Федерация отвечает очень жестко, но только по военным объектам. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты - но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», - сказал глава ДНР в интервью РИА Новости.

Денис Пушилин добавил, что ответ не должен касаться гражданских - «мамочек с детьми». Он отметил, что противник перешел все грани, и такое обесчеловечивание противника придает сил.

«Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они - тогда мы потеряем смысл», - считает Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что противника необходимо уничтожить, не касаясь гражданских лиц. Пушилин также выразил уверенность в том, что Россия справится с такой сложнейшей задачей.

Ранее мы показывали кадры выбитых украинскими снарядами стекол в жилых домах Белгорода. На видео также можно заметить, как осколки снаряда пробили стекла стоящих автомобилей.