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Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия платит половину всей помощи ЕС Киеву

Чиновник призвал другие экономически сильные страны Евросоюза прилагать больше усилий для помощи Украине.
Владимир Рубанов 2024-01-08 05:45:01
© Фото: Helmut Baar http imagebroker.com #search Globallookpress

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия сейчас оплачивает половину всей помощи Европейского союза, которую ЕС оказывает Украине. Об этом чиновник сказал в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.

Линднер призвал другие экономически сильные страны Евросоюза прилагать больше усилий для помощи Киеву. Глава Минфина ФРГ перечислил и другие проблемы немецкой экономики: рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций, влияние ситуации в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок.

Ранее Германия отправила ВСУ очередной пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для немецких танков Leopard, 10 бронемашин Marder, система ПВО Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM и другое вооружение.

Тем временем почти две трети немцев хотели бы смены канцлера. В рейтинге одобрения немецких политиков Олаф Шольц занял 14-е из 20 мест.

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