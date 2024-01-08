Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия платит половину всей помощи ЕС Киеву

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия сейчас оплачивает половину всей помощи Европейского союза, которую ЕС оказывает Украине. Об этом чиновник сказал в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.

Линднер призвал другие экономически сильные страны Евросоюза прилагать больше усилий для помощи Киеву. Глава Минфина ФРГ перечислил и другие проблемы немецкой экономики: рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций, влияние ситуации в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок.

Ранее Германия отправила ВСУ очередной пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для немецких танков Leopard, 10 бронемашин Marder, система ПВО Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM и другое вооружение.

Тем временем почти две трети немцев хотели бы смены канцлера. В рейтинге одобрения немецких политиков Олаф Шольц занял 14-е из 20 мест.