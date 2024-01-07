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Bild: почти две трети немцев хотели бы смены канцлера

Вместо Олафа Шольца почти две три опрошенных хотели бы видеть на посту канцлера Германии главу Минобороны Бориса Писториуса.
Алина Луговая 2024-01-07 20:55:01
© Фото: Markus Hibbeler Keystone Press Agency Globallookpress

Почти две трети жителей Германии хотели бы, чтобы Олаф Шольц перестал быть канцлером. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на исследование INSA.

Отмечается, что вместо Шольца на посту канцлера Германии 64,3% опрошенных немцев хотели бы видеть главу Минобороны Бориса Писториуса. В исследовании приняли участие 1004 человека.

Ранее журнал Der Spiegel опубликовал рейтинг одобрения немецких политиков. Канцлер Германии Олаф Шольц занял в нем четырнадцатое из 20 мест. При этом глава Минобороны Германии остался на втором месте.

Политолог Маркелов назвал Шольца «главным неудачником 2023 года» из-за «продажи» 90% экономики США и непоследовательной политики.

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