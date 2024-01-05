Германия поставила ВСУ 10 БМП Marder и боеприпасы для танков Leopard

Германия отправила украинским войскам очередной пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для немецких танков Leopard и 10 бронемашин Marder. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

В перечне поставок Украине также указывается система противовоздушной обороны Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM. Кроме того, в пакет военной помощи Киеву вошли почти десять тысяч снарядов 155 калибра, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы и другое вооружение.

Ранее ФРГ отправило на Украину три ЗСУ Gepard, две бронемашины для разминирования и различные боеприпасы. Данный список военной помощи Украине от ФРГ пополнился в пятницу 22 декабря.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Украина потеряла БМП Marder и БТР Stryker в районе Работино. Издание отметило, что штурмовые действия обошлись украинской армии дорого.