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Германия поставила ВСУ 10 БМП Marder и боеприпасы для танков Leopard

Перечень поставок, в частности, пополнился системой ПВО Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM и другими видами вооружения.
Игнат Далакян 2024-01-05 11:18:01
© Фото: Mohssen Assanimoghaddam, dpa, Globallookpress

Германия отправила украинским войскам очередной пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для немецких танков Leopard и 10 бронемашин Marder. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

В перечне поставок Украине также указывается система противовоздушной обороны Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM. Кроме того, в пакет военной помощи Киеву вошли почти десять тысяч снарядов 155 калибра, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы и другое вооружение.

Ранее ФРГ отправило на Украину три ЗСУ Gepard, две бронемашины для разминирования и различные боеприпасы. Данный список военной помощи Украине от ФРГ пополнился в пятницу 22 декабря.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Украина потеряла БМП Marder и БТР Stryker в районе Работино. Издание отметило, что штурмовые действия обошлись украинской армии дорого.

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